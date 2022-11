Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban, liderul partidului Forța Dreapta (desprins din PNL), a publicat o fotografie in care apare alaturi de Catalin Drula (USR) și Eugen Tomac (PMP), la un eveniment organizat de acesta din urma. ”Exista opoziție. Exista alternativa. Impreuna cu Catalin Drula și Eugen Tomac la Liga Aleșilor…

- Patru angajati ai NIS Petrol din Timisoara si Bucuresti sunt acuzati de procurorii DIICOT ca au transmis date nedestinate publicitatii privind fondul de resurse din Romania catre firma din acelasi consortiu din Serbia. Acestia sunt cercetati pentru divulgarea informatiilor secrete de serviciu sau nepublice…

- Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, la Bucuresti au avut loc perchezitii la locuintele a doi angajati ai NIS Petrol (Nafta Industrija Srbije), respectiv la responsabilul cu securitatea sistemului IT pe Romania si la un inginer specializat in calculatoare. La Timisoara, perchezitiile au…

- Federația Patronala Petrol și Gaze (FPPG) și Asociația Internaționala a Producatorilor de Petrol și Gaze (IOGP), vor organiza in zilele de 21 și 22 septembrie cea de a 5-a ediție a Romanian International Gas Conference (RIGC) – From Versailles to Bucharest – Natural Gas, the Bridge Between Climate Action…

- „Visul de aur al PNL, PSD și UDMR este o justiție pusa cu botul pe labe, care sa raspunda la comanda politicienilor”, declara la RFI președintele USR, Catalin Drula. El critica legile justiției, aflate la dezbateri in Parlament. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Pasajul Unirii din București s-a redeschis de doar cateva zile, dar in aceasta dimineața este inchis din cauza unui accident. Din primele informații, un TIR a lovit un tablier din partea de sus a pasajului, asta pentru ca acesta se afla prea jos, la inalțimea de 3,5 metri, in timp ce TIR-ul are 4 metri…

- „USR va depune motiune simpla impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, in prima zi a sesiunii parlamentare. Dupa 3 ani in care ministrul a fost doar spectator in fotoliu, romanii platesc facturi uriase la energie si saracesc pe zi ce trece. Europa de Vest adopta masuri care au fost propuse si…

- „4 pasi simpli ca sa intelegi cat de incompetenti la infrastructura sunt Boc si Grindeanu Pasul 1. Boc tocmai a suspendat licitatia pentru metroul de la Cluj (proiect PNRR) pentru ca Grindeanu sa actualizeze indicatorii tehnico-economici ai proiectului. Indicatori pe care tot Grindeanu ii aprobase…