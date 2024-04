Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Cirstoiu este candidatul comun al PSD-PNL pentru Primaria Capitalei. Medicul are o declarație de avere impresionanta, deținand mai multe proprietați, conturi bancare, precum și bijuterii de o valoare colosala.

- Gabriela Firea a declarat miercuri dupa ce Catalin Cirstoiu a fost anunțat oficial candidat comun al PSD-PNL pentru Primaria București ca nu candideaza independent pentru aceasta funcție pentru ca "e om de echipa" și a susținut mereu asta."Socotelile nu le poți incheia cu Bucureștiul cata vreme de…

- Catalin Cirstoiu, noul candidat al PSD-PNL la Primaria Capitalei, a debutat in politica și a vorbit public pentru prima data in noua postura. Cirstoiu a inceput in forța conferința de presa și a comparat Bucureștiul din acest moment cu un bolnav de cancer:”Eu sunt medic, nu sunt om politic.…

- 50% cashback pentru calatorii cu Visa De la 1 martie pana la 31 decembrie 2024, locuitorii municipiilor Chișinau și Balți pot obține 50% din costul calatoriei cu transportul public inapoi pe cardul lor Visa .

- Atunci cind calatorești cu transportul public in capitala și vrei sa platești cu cardul bancar e bine sa știi unele de talii. Acum poți achita cu cardul bancar, telefonul sau ceasul inteligent la validatoarele staționare instalate pe mai multe rute de troleibuz și autobuz din Chișinau. Care rute sunt…

- Transportul public in zona metropolitana Suceava va fi asigurat cu 50 de autobuze electrice care urmeaza a fi furnizate impreuna cu 50 de stații de incarcare, in baza licitației recent finalizate prin PNRR."A fost finalizata licitația pentru achiziția a 50 de autobuze electrice pentru ...

- Moscovitii au tras joi o sperietura zdravana, dupa un esec de amploare in ceea ce priveste plata biletelor pentru transportul public, care a cuprins inclusiv sistemul de metrou si reteaua de autobuze, relateaza The Moscow Times.

- Primaria Ploiești achiziționeaza 46 de stații de așteptare pentru transportul public municipal V. S. Copertinele din stațiile societații Transport Calatori Express, majoritatea aflate in prezent intr-o stare jalnica, vor fi inlocuite, in cursul acestui an. Astfel, municipalitatea ploieșteana a lansat…