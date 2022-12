Stiri pe aceeasi tema

Presedintele UMPMV, gl.(r) Gabriel Oprea, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei.

- Cum e sa lași totul și sa o iei de la capat? Probabil, dintre multele popoare ale lumii, romanii știu foarte bine aceasta lecție a destinului. De ce nu ne sperie necunoscutul? De ce ne adaptam imediat, invațam repede, confirmam și nu dezamagim? Un raspuns posibil ar fi pentru ca voința noastra de a…

- Sportivul roman de origine cubaneza Asley Gonzalez a fost invins de portughezul Jorge Fonseca, marti, in turul al doilea al cat. 100 kg, la Campionatele Mondiale de judo de la Taskent (Uzbekistan), potrivit Agerpres.Gonzalez, fost campion mondial in 2013 si vicecampion olimpic la Londra, in 2012, a…

- 10 octombrie, Ziua Naționala a produselor agroalimentare romanești, este marcata de cațiva ani de autoritațile din Romania, inclusiv de Ministerul Agriculturii, care a organizat weekend-ul trecut și in prima zi a acestei saptamani un adevarat festin culinar cu alimente produse in ferme din intreaga…

- Seful Statului Major al Apararii SMAp , generalul Daniel Petrescu a transmis printr un mesaj postat pe pagina sa de Facebook ca a participat, la invitatia lui Annick Goulet, ambasador al Canadei, la manifestarile prilejuite de marcarea, in acest an, a 55 de ani de relatii diplomatice intre Canada si…

- Catalin Chirila (24 de ani), campion mondial și european la proba de canoe 1.000m simplu, a vorbit despre lipsurile pe care le simte in staff-ul sau. Sportivul roman a scos in evidența diferențele fața de sportivii din alte țari. La Mondialul din Canada, el i-a invins pe brazilianul Isaquias Santos,…

- Eugenie Bouchard a primit un wild-card de la organizatorii turneului de la Cluj și va participa la ediția cu numarul doi a Transylvania Open. Jucatoarea din Canada, fost numar 5 in clasamentul WTA, le-a transmis fanilor din Romania un mesaj. Competiția se desfașoara in perioada 8-16 octombrie. Eugenie…

- David Popovici, inotatorul anului la nivel mondial, a cucerit patru medalii la Campionatele Mondiale de Natație rezervate juniorilor, iar la finalul competiției de la Lima (Peru) a avut un mesaj pentru fanii sai din Romania.