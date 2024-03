Cătălin Cherecheș va ajunge într-un final la Penitenciarul Baia Mare Fugarul Catalin Cherecheș, adus cu mascații din Germania, va ajunge astazi la Rahova. Acolo iși va petrece cele 21 de zile de carantina. El va fi adus sub escorta Poliției pe un traseu prestabilit. Dupa perioada de 21 de zile la Rahova, el va fi dus la penitenciarul Aiud, unde va sta un an in regim inchis, singur in camera. Apoi, va fi mutat la penitenciarul Baia Mare, unde va sta cu inca doi deținuți in camera, va primi vizite și poate vorbi la telefon, scrie digi24.ro . Cherecheș nu va fi pedepsit pentru fuga din țara, deoarece nu se considera trecere frauduloasa a frontierei, intrucat a trecut… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

