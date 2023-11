Cătălin Cherecheș a ajuns în penitenciarul din Augsburg. Instanța germană a decis să fie „încarcerat imediat” Catalin Cherecheș a fost transportat, miercuri dupa-amiaza, la penitecniarul din Augsburg-Gablingen, dupa ce judecatorul a decis ca acesta sa fie incarcerat imediat, relateaza presa germana. Cherecheș a fost dat in urmarire generala dupa ce a fugit din țara, pentru a se sustrage de la pedeapsa cu inchisoarea. El a fost prins, in seara de 28 […] The post Catalin Cherecheș a ajuns in penitenciarul din Augsburg. Instanța germana a decis sa fie „incarcerat imediat” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

