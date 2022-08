Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Botezatu a atras atenția cu apariția lui la UNTOLD 2022. In cele trei zile de festival, creatorul de moda a purtat trei outfit-uri diferite, iar fanii lui l-au criticat aspru pentru una dintre ele, mai ales pentru ochelarii de soare pe care i-a avut pe timpul nopții. Catalin Botezatu a imbracat…

- Catalin Botezatu se menține relevant și la 55 de ani, cu toate ca a trecut peste cancerul de colon și are cateva stenturi montate la inima.Creatorul de moda a ales un regim, pe care il urmeaza și care ii da o stare de bine/ ”Am un meniu special acum pentru ca vreau sa fiu sanatos și atunci mi-am…

- Catalin Botezatu a dezvaluit cum reușește sa se mențina in forma la varsta de 55 de ani. Creatorul de moda ține cont cu strictețe de un meniu special, din dorința de a avea un stil de viața mai sanatos. La ce alimente a renunțat.

- Ținutele provocatoare pe care le poarta Loredana Groza ii imparte adesea pe fani in doua tabere. Pe de o parte sunt cei care o lauda și admira, iar pe de alta parte cei care considera mult prea vulgare ținutele ei.

- Ținuta purtata de Carmen Iohannis a fost criticata aspru de catre internauți, dupa ce Prima Doamna și președintele Romaniei au asistat la dineul de gala, oferit de Majestațile Lor Regele Felipe al VI-lea și Regina Letizia, in onoarea Șefilor de Stat și de Guvern. Evenimentul a avut loc in Spania. Ce…

- Catalin Botezatu are posibilitați finaciare ce par nelimitate, dar nu inseamna ca este ocolit de probleme la acest capitol. Celebrul designer a marturisit ca a fost victima unei escrocherii, in urma careia a avut o paguba de sute de mii de euro. Creatorul de moda are in plan sa-și recupereze banii.