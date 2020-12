Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis le-a transmis romanilor, joi, cu ocazia Ajunului Craciunului, sa respecte toate regulile aflate in vigoare privind combatarea pandemiei de coronavirus, daca nu vor sa ajunga in spital de sarbatori. Șeful statului a precizat ca nu vor fi introduse restricții noi de sarbatori.„Am…

- Chef Florin Dumitrescu este colaborator Lidl, preparand de multa vreme rețete care mai de care cu ajutorul produselor din camara companiei. Cum deja se face lista pentru meniul de Sarbatori, celebrul bucatar, alaturi de reprezentanții lanțului de magazine, au gandit o surpriza speciala pentru clienți,…

- Andre Rieu si orchestra sa Johann Strauss prezinta online „Magical Maastricht”, un concert de 150 de minute, care include cele mai importante momente ale concertelor sale de la Vrijthof. „Pentru ca in aceasta vara, din pacate, nu ati putut veni la Maastricht, m-am gandit de ce sa nu vi-l aduc... The…

- Mihaela Radulescu este una dintre cele mai iubite șiapreciate apariții de pe micul ecran. Chiar daca dupa filmarile de la Ferma,vedeta s-a intors la Monaco, aceasta nu a fost uitata de colegii de la Pro TV,care i-au facut o surpriza de proporții. Aceștia i-au trimis un coș plin de preparate tradiționaleromanești.…

- Karmen este o femeie extrem de iubita, iar soțul ei ii demonstreaza asta in fiecare zi. Artista a fost rasfațata cum se cuvine in vacanța, iar surpriza pe care Bogdan i-a pregatit-o a lasat-o fara cuvinte.

- Sonego s-a impus cu scorul de 6-2, 6-1, intr-o ora si opt minute. "Cu siguranta este cea mai mare victorie din viata mea. Novak este cel mai bun din lume. Am jucat astazi atat de bine... Este incredibil", a declarat Sonego. In semifinale, italianul il va intalni pe castigatorul meciului dintre bulgarul…

- Catalin Botezatu a dezvaluit una dintre intalnirile de gradul 0 cu Monica Gabor, dupa mutarea in America. Celebrul designer susține ca a fost pround impresionat de eleganța divei, dar și se bolidul de lux pe care il conducea.

- FC Rapid a fost invinsa, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-1 (0-1), de echipa ACS Comuna Recea, in etapa a V-a a Ligii a II-a.In minutul 18, portarul gazdelor, Alin Bota, a ratat un penalti. Dupa un minut, oaspetii au deschis scorul, prin Catalin Hlistei. Marius Coman a egalat, in minutul…