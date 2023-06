Stiri pe aceeasi tema

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imagini rare cu Viorel Hrebenciuc. In compania cui a fost filmat fostul politician la ieșirea dintr-un restaurant de fițe din Capitala. Fostul deputat social democrat are mare grija de felul in care arata atunci cand…

- Victor Becali nu are liniște nici atunci cand se afla in oraș, iar omul de afaceri prefera sa-și rezolve toate problemele in public. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe Victor Becali in timp ce avea o discuție aprinsa.

- Avem imagini rare și de senzație cu Sorana Cirstea, asta dupa ce paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” ei și au surprins-o pe aceasta in ipostaze cu adevarat rare. Frumoasa tenismena și-a scos bijuteria pe patru roți la plimbare, iar paparazzii noștri…

- Cand Brigitte nu-i acasa, Florin Pastrama iși face de cap?! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au fost pe urmele lui și au filmat fiecare mișcare a omului de afaceri. In compania cui a fost surprins soțul vedetei și cum iși petrece timpul in timp ce bruneta se afla…

- Omul de incredere a lui Gigi Becali, prins pe picior greșit in trafic. Ionuț Luțu a fost oprit de Poliția Locala, iar paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, surprind de fiecare data cele mai tari imagini și l-au prins in flagrant.

- Divorțul dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu i-a surprins pe fanii cuplului, care nu se așteptau ca cele doua vedete sa-și spuna vreodata adio. Cum a fost surprins, recent, creatorul de moda al Casei Regale a Romaniei, de catre fotoreporterii Playtech Știri. Ce face Alexandru Ciucu, dupa divorțul…

- Dragoș Caliminte nu trece printr-o perioada tocmai buna, iar paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lui și l-au surprins pe iubitul lui Alice Peneaca intr-o ipostaza nemaivazuta. Iata imaginile!

- Catalin Botezatu este unul dintre cei mai ravniți barbați din Romania, iar acest lucru ii da posibilitatea sa iși aleaga femeile dupa preferințe. In mod surprinzator, celebrul designer este atras de femeile cu trasaturi naturale, care nu au operații estetice.