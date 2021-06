Stiri pe aceeasi tema

- Narcisa Birjaru, marea caștigatoare a sezonului 9 de la Chefi la cuțite, a oferit un interviu in exclusivitate in aceasta seara la Xtra Night Show. Vedeta a marturisit ca nu se aștepta sa caștige, dar a spus și ce va face cu premiul.

- Indragita emisiune culinara Chefi la cuțite a ajuns, in cele din urma, la marea finala, la felurile de mancare decisive. In ediția de miercuri, 16 iunie, s-a aflat numele caștigatorului care a plecat acasa cu premiul cel mare. Narcisa Birjaru, Elena Matei și Catalin Amarandei sunt concurenții care au…

- Ștefan Borleanu a lansat in spațiul public un mesaj dupa ce s-a aflat ca Narcisa Birjaru a caștigat „Chefi la cuțite” 2021 , sezonul 9. El nu a prins un loc in marea finala, a fost dezamagit. Tanarul a adaugat ca nu are ce invața de la marea invingatoare. Cutițul de aur al lui Florin Dumitrescu din…

- Finala „ Chefi la cuțite ” 2021 a inceput, iar in scurt timp, telespectatorii vor afla numele caștigatorului Chefi la cuțite sezon 9 și a premiului de 30.000 de euro. Cei trei finaliști, dar și jurații vor trai intens emoțiile din marea finala. In marea finala, emoțiile și orgoliile vor ajunge la cele…

- Pavel Bartoș a avut o reacție neașteptata in momentul in care s-a aflat ca unul dintre cei trei finaliști de la „Chefi la cuțite” 2021, sezonul 9 este Catalin Amarandei. Prezentatorul de la PRO TV i-a transmis acestuia un mesaj public. Catalin Amarandei din echipa albastra a lui Florin Dumitrescu, Elena…

- Ștefan Borleanu face declarații bomba, dupa ce nu s-a calificat in finala Chefi la cuțite și a ajutat-o pe Elena Matei cu meniul. Concurentul lui Florin Dumitrescu a declarat ca a fost naiv pentru ca acceptat sa faca asta, susținand ca și-ar fi dorit sa aiba și el șansa de a avea propriul meniu in finala…

- Fanii show-ului culinar trebuie sa fie pe faza pentru marea finala. Live Stream Online finala Chefi la Cuțite pe Antena 1, marți 15 iunie. In acest sezon, este pentru prima data cand finala se intinde pe parcursul a doua zile, pe 15 și 16 iunie. Ora de start a emisiunii este 20.30, iar concurenții aflați…