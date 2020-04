Stiri pe aceeasi tema

- Manuscrisul piesei lui Bob Dylan, „Times They Are A-Changin” a fost scos la vanzare pentru 2,2 milioane de dolari. Pretul cerut ar putea constitui un record pentru manuscrisul unei piese rock. „Nu este o licitatie, este o vanzare privata”, au anuntat reprezentantii platformei, noteaza mediafax.Manuscrisul…

- Manuscrisele celebrelor piese „The Times They Are A-Changin”, „Lay Lady Lay” si „Subterranean Homesick Blues”, scrise de legenda folk / rock Bod Bylan, vor fi scoase la licitatie. Versurile piesei „The Times They Are A-Changin" scrise de mana de Bob Dylan sunt scoase la vanzare pentru 2,2 milioane de…

- Romancierul american a declarat intr-un interviu faptul ca in ințelege pe fanii care simt ca ar fi intr-una dintre carțile sale horror, din cauza pandemiei de coronavirus. Citește și: O celebra cantareata rap a MURIT SUBIT la doar 25 de ani "Singurul meu raspuns este 'Imi pare rau'",…

- Epidemia de coronavirus continua sa faca victime. Muzicianul american de folk John Prine a murit marți, 7 aprilie, la varsta de 73 de ani, dupa ce in ultimele saptamani a fost internat in urma diagnosticarii cu COVID-19. Starea de sanatate i s-a deteriorat treptat, iar medicii nu au mai putut face nimic…

- Distribuitorul Good Old Games, detinut de studioul polonez CD Projekt Red, foarte cunoscut fanilor The Witcher, a adunat 27 de titluri gratuite, pe care le ofera fanilor intr-o colectie denumita sugestiv ”stai acasa”.

- Derby-ul Turciei, dintre Fenerbahce și Galatasaray, a scos la iveala scene memorabile . Galata a caștigat cu 3-1 pe terenul rivalei, prima victorie dupa aproape 21 de ani. Tensiunea meciului i-a facut pe suporterii celor doua echipe sa-și piarda controlul, relateaza Digisport.ro .

- "Ne am saturat de palavre, de carti si filme de soc,Cu vampe, regi si cadavre, cu stele de iarmaroc. Ploaia care va veniLe va potopi pe toate hellip; ".Versurile lui Dorin Liviu Zaharia, reorchestrate si cantate magistral de Florian Pittis amp; Pasarea Colibri "Ploaia care va veni", contin un mesaj…

- Meciul dintre Ballymena United și Warrenpoint, 2-1, din Cupa Irlandei de Nord s-a terminat cu o bataline generala intre fani și un jucatori. Dupa ce Andy McGrory, jucatorul lui Ballymena, a marcat golul victoriei, in minutul 88, Mark Byrne, portarul celor de la Warrenpoin a fost implicat intr-un incident…