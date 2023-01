Stiri pe aceeasi tema

- Inna s-a mandrit recent pe rețelele de socializare cu un frumos inel cu diamant primit din partea logodnicului ei, rapperul Deliric, iar bijuteria pare sa fie una cu adevarat speciala. Iata ce preț „piperat” are și ce il face sa fie atat de special!

- Inna a fost ceruta in casatorie de iubitul ei, Deliric in urma cu doar cateva zile. Inelul primit este superb avand un diamant rotund in mijloc. Prețul pe care l-a platit pentru bijuterie este, de-a dreptul, colosal și nu multa lume și-ar permite.

- Vestea momentului in showbiz-ul romanesc! Inna a fost ceruta in casatorie de iubitul ei, Deliric. Celebra artista a publicat pe o rețea de socializare primele imagini cu inelul de logodna pe deget. Cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar artistul și-a luat inima in dinți și i-a cerut mana…

- Inna se marita! Celebra cantareața a oferit vestea cea mare chiar la inceput de an. Fanii solistei au ramas fara cuvinte atunci cand au vazut inelul pe care l-a primit vedeta. Starul internațional traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Deliric, iar recent se pare ca cei doi și-au promis…

- Inna pare sa aiba toate motivele sa vada inceputul de an intr-o nota cat se poate de optimista. Cantareața a avut parte de o surpriza deosebita, alegand sa le dezvaluie și fanilor ce bijuterie poarta, mai nou, pe inelar. Bat clopotele de nunta? Așa s-ar parea. Una dintre cele mai cunoscute și apreciate…

- Vestea momentului in showbiz-ul romanesc! Inna a fost ceruta in casatorie de iubitul ei, Deliric! Celebra cantareața a postat pe o rețea de socializare primele imagini cu inelul de logodna pe deget. Cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar artistul și-a luat inima in dinți și i-a cerut mana…

- Jennifer Lopez, dezvaluiri intime! Ce scrie pe inelul de logodna primit de la Ben Affleck! Jennifer Lopez și Ben Affleck s-au casatorit in urma cu cateva luni. Prima oara, cei doi ar fi trebuit sa ajunga impreuna in fața altarului in 2004. S-au desparțit insa atunci inainte ca acest lucru sa se intample.…

- Cristina Cioran a fost ceruta in casatorie in aceasta dimineața și a povestit cum s-a intamplat totul. Alex Dobrescu nu i-a oferit inca inelul de logodna.In aceasta dimineața, Cristina Cioran a avut parte de o surpriza impresionanta din partea tatalui fetiței sale. Alex Dobrescu a cerut-o in casatorie…