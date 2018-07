Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu pleaca in weekend departe de ochii curioșilor. A facut anunțul la TV. In ediția de vineri a emisiunii pe care o prezinta la Kanal D, Bianca Dragușanu a anunțat ca pleaca in Italia. Vedeta a ținut sa precizeze cu cine și pentru ce pleaca. Bianca Dragușanu merge cu prietena la shopping.…

- Tristan Tate a publicat o fotografie in care apare alaturi de iubita lui, Bianca Dragușanu, iar mesajul este unul scurt și inedit. Lui Tristan Tate, noul iubit al Biancai Dragușanu, ii place viața buna și traita din plin, iar acest lucru reiese și din descrirea inedita pe care tanarul a facut-o in mediul…

- Mircea N. Stoian, care o cunoaște foarte bine pe Bianca Dragușanu, a spus cine ar trebui sa se ocupe de ingrijirea fetiței pe care aceasta o are cu Victor Slav. Jurnalistul Mircea N. Stoian și-a spus și el parerea dupa ce Bianca Dragușanu și Victor Slav s-au desparțit. Acesta a declarat cu cine ar…

- Tristan Tate i-a facut prima declarație de dragoste publica Biancai Dragușanu, actuala lui partenera de viața. Tristan Tate și Bianca Dragușanu sunt indragostiți lulea. Tanarul amorez al prezentatoarei de televiziune i-a declarat dragostea public acesteia. “Te iubesc, frumoasa mea, Bianca Dragușanu”,…

- Unul dintre cei mai buni prieteni ai Biancai Dragușanu a facut afirmații neașteptate la TV, susținand ca vedeta ar fi dat deja o petrecere a burlacițelor. Razvan Botezatu, unul dintre prezentatorii emisiunii Star Matinal de la Antena Stars, a afirmat, la show-ul respectiv, ca Bianca dragușanu s-ar…

- Victor Slav este aspru criticat dupa separarea de Bianca Dragușanu. Dupa desparțirea dintre Bianca dragușanu și Victor Slav, parererile au fost imparțite. Unii i-au luat aparerea prexzentatoarei de televiziune, in timp ce alții au fost de partea lui Victor Slav. Victor Slav a fost compatimit de fani…

- In emisiunea pe care o modereaza la postul de televiziune Kanal D, Bianca Dragușanu a atins un subiect sensibil. Ea a luat in discuție problema independenței femeilor și cum este aceasta privita de barbați. “Sa va povestesc ceva, ca eu in fiecare zi fac cate ceva. Și am aventuri peste aventuri și discuții…