- Klaas Knot, membru in Consiliul guvernatorilor Bancii Centrale Europene, a semnalat luni ca ciclul de majorare a dobanzilor, destinat combaterii unei inflatii record, este departe de a se fi incheiat, transmite Bloomberg. Klaas Knot, care este si guvernatorul Bancii Centrale a Tarilor de Jos, a subliniat…

- Institutia a fost sub o presiune constanta din partea presedintelui Recep Tayyip Erdogan pentru a continua sa reduca dobanzile, in ciuda cresterii inflatiei, care a atins in octombrie 85,5% in termeni anuali, pe masura ce preturile alimentelor si ale energiei au continuat sa creasca. ”Avand in vedere…

- Consiliul de administratie al BNR a analizat si aprobat in sedinta de marti Raportul asupra inflatiei, editia noiembrie 2022, document ce incorporeaza cele mai recente date si informatii disponibile. ”Potrivit prognozei actualizate, rata anuala a inflatiei este asteptata sa mai creasca temperat spre…

- Atunci cand cheltuielile guvernamentale se ciocnesc cu creșterile ratelor de dobanda ale bancii centrale in fața unei inflații galopante, piețele se sperie.In zona euro se prefigureaza o confruntare pe tema inflației, deoarece guvernele iși exprima frustrarea fața de direcția de inasprire a politicii…

- Olanda nu ar avea nici un motiv și argument concret ca sa impiedice intrarea Romaniei la spațiul Schengen , este de parere europarlamentarul Dacian Cioloș. Totodata, Cioloș considera ca boicotarea companiilor olandeze din Romania ar putea sa se intoarca, la un moment dat impotriva noastra. „Singurul…

- Stabilitatea preturilor si reducerea inflatiei trebuie sa fie obiectivul pe termen scurt si mediu, la nivelul Uniunii Europene, atrage atentia presedinta Bancii Centrale Europene. Aceasta a declarat ca nivelul cumplit de ridicat al inflatiei din aceasta perioada trebuie readus la 2%.

- Banca Centrala Europeana (BCE) a decis, joi, sa majoreze dobanda de referinta cu 0,75%, cea mai mare crestere a costului creditului decisa vreodata de institutia de la Frankfurt, in contextul exploziei inflatiei in zona euro. “Consiliul guvernatorilor a decis sa majoreze cu 75 puncte de baza cele trei…

- Consumatorii francezi, constienti de costuri, renunta la peste si la mancarea organica, cumparand carne mai ieftina, pentru a economisi bani atunci cand fac cumparaturi, a afirmat marti Alexandre Bompard, seful celui mai mare retailerul european, Carrefour, transmite Reuters. Dezbaterile economistilor…