Cât timp trebuie să fierbi carnea de miel și oasele atunci când prepari ciorba de miel Trebuie spus din capul locului ca nu exista un timp standard de fierbere a carnii și a oaselor de miel. Insa cu cat acestea sunt lasate sa fiarba mai mult, cu atat preparatul va fi mai gustos. Carnea de miel se fierbe la foc mic Astfel este indicat ca oasele și carnea sa fie lasate sa fiarba macar doua ore. Trebuie spus ca indiferent de rețeta pe care o folosiți pentru prepararea ciorbei, carnea de miel se fierbe la foc mic. Carnea de miel se pune la fiert in apa cu sare și se spumeaza de doua-trei ori Este indicat sa se adauge carnea de miel și oasele in apa clocotita si nu de la inceput in apa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

