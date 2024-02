Pentru ca este extrem de consumata in intreaga lume, este foarte important sa ținem cont de siguranța alimentara și sa respectam regulile in vigoare atunci cand vine vorba despre carne. In schimb, alimentele alterate pot duce la probleme grave de sanatate, motiv pentru care ar trebui sa evitam sa se strice mancarea. Iata ce trebuie sa facem și cu carnea tocata de vita, care nu poate fi ținuta la rece la nesfarșit!