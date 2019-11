Cat te costa schimbarea anvelopelor de iarna si cat dureaza

Stiri pe aceeasi tema

- Logiscool Arad inaugureaza taberele de iarna pentru tehnologie și programare care se vor desfașura pe perioada vacanței de iarna 2019-2020, in perioada 6-10 Ianuarie. Timp de o saptamana, copiii și adolescenții care iși doresc sa programeze jocuri si aplicații, vor avea acces la multe programe dezvoltate…

- Romsilva scoate la vanzare 40.000 de pomi de Craciun. 26.000 dintre pomii de Craciun oferiți de Romsilva sunt brazi, iar restul de 14.000 provin din specia molid. Prețurile de vanzare sunt stabilite in funcție de inalțime și de specie.Prețurile vor varia intre 15 și 35 de lei, potrivit Agerpres.…

- "Winter is coming" ne-a ramas ca refren dintr-un serial, dar fraza devine relevanta in aceasta perioada a anului, cand ne pregatim masina pentru sezonul rece. Probabil cel mai important aspect de care sa tinem cont in aceasta situatie este...

- Odata cu racirea vremii, tot mai multi soferi se grabesc sa iși echipeze automobilele cu toate cele necesare pentru a face fața inghețurilor. In aceste zile, conducatorii auto formeaza cozi la vulcanizari, pentru a schimba pneurile de vara cu cele de iarna.

- Șoferii care circula pe drumuri cu zapada, gheața sau polei trebuie sa aiba montate la mașina anvelope de iarna. Daca circula fara astfel de anvelope, pe asemenea drumuri, șoferii pot primi amenzi de pana la 2.900 de lei. Poliția Romana a prezentat un ghid despre anvelopele de iarna și cat de multa…

- In contextul in care iarna si-a facut deja simtita prezenta in unele parti ale tarii, soferii sunt obligati sa treaca la anvelopele de iarna, altfel pot risca amenzi de pana la 2.900 de lei.

- ORA DE IARNA 2019. Toți romanii trebuie sa știe asta! Vom trece la ORA DE IARNA in aceasta noapte. Romania revine la ”Timpul Legal Roman”, ora standard a Europei de Est. Ceasurile se vor da cu o ora inapoi, iar toți cetațenii vor fi afectați de aceasta schimbare. ORA DE IARNA 2019. Chiar…

- Ora de iarna in 2019 se schimba in ultimul weekend din octombrie, ultima noapte de sambata spre duminica, mai exact in noaptea de 26 spre 27 octombrie. Romania a aderat pentru prima data la ora de vara in anul 1932. Mecanismul cunoscut prin care se schimba ora, atat primavara, cat și toamna,…