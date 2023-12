Stiri pe aceeasi tema

- Targurile de Craciun sunt la mare cautare, iar preparatele tradiționale sunt iubite de mulți romani. Pentru a cumpara un cozonac, va trebui sa scoți din buzunar o suma destul de mare, in comparație cu anul trecut.

- Bucureștiul gazduiește doua dintre cele mai mari targuri de Craciun din Romania. Cel din Piața Constituției este organizat de Primaria Generala, iar cel din Sectorul 6, in Parcul Drumul Taberei, este administrat de autoritațile de sector. Libertatea a vizitat ambele evenimente dedicate Sarbatorilor…

- Noi stiam ca mancarea e scumpa in Romania, dar acum a venit si un american sa ne confirme acest lucru. Un tanar din SUA a vizitat trei orase din tara noastra – Bucuresti, Brasov si Cluj – iar preturile practicate la produsele alimentare si la restaurante l-au socat pe barbat. El a decis sa viziteze…

- Primul targ de Craciun din București s-a deschis in Drumul Taberei, acolo unde bucureștenii s-au strans zilele acestea sa se bucure de sarbatoare! Prețurile nu sunt insa mici, iar cei care vor sa-și cumpere un vin fiert trebuie sa scoata mai mulți bani din buzunar fața de anul trecut.

- Patru zile libere, aceasta este minivacanța de inceput de decembrie, dar ce sa faci daca nu poți pleca din București? In Capitala sunt mai multe oportunitați de distracție care pot sa transforme aceste zile libere in amintiri memorabile. Trei Targuri de Craciun și unul de produse tradiționale prilejuit…

- Traian Avarvarei (www.b1tv.ro) West Side Christmas Market, primul targ de Craciun care se deschide in acest an in Capitala, este organizat in Parcul Drumul Taberei din Sectorul 6 și va avea deschiderea oficiala miercuri, 29 noiembrie, de la ora 19. „Timp de 28 de zile, pana pe 27 decembrie, bucureștenii…

- Din 17 noiembrie, In fiecare zi, la ora 11.00, in cadrul Targului de Craciun de la Sibiu, casuțele de lemn care ofera publicului diverse produse se deschid. Cei care aleg sa le viziteze au o gama variata de produse de care se pot bucura. Prețurile sunt exagerate in raport cu salariile și pensiile din…

- Sarbatorile de iarna se apropie, iar primariile mai instarite din Romania vor organiza targuri de Craciun. Primaria Generala a Capitalei va organiza un astfel de eveniment in Piata Constitutiei. Targul de Craciun 2023, din Bucuresti, se va deschide joi, 30 noiembrie, intrarea fiind libera. Brad inalt…