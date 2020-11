Stiri pe aceeasi tema

- Romanii vor sa calatoreasca de sarbatori daca regulile impuse de autoritați vor permite deplasarile, insa le e teama sa faca in avans rezervari la unitați de cazare, este concluzia unui studiu realizat in luna noiembrie de platforma de rezervari hoteliere Travelminit.ro. Citește și: Olanda…

- Toate produsele alimentare se vor scumpi de sarbatori, avertizeaza surse din industrie. Pandemia ii tine in case pe romani, anul acesta, insa asta nu inseamna, nicidecum, ca oamenii vor avea un Craciun ieftin. Scumpirile alimentelor vor face ca pretul acestor sarbatori sa explodeze Cauzele sunt, aparent,…

- Romanii au continuat sa rezerve bilete de avion in ultima perioada, iar destinatiile cele mai solicitate raman Marea Britanie, Spania, Germania si Franta, reiese dintr-o analiza realizata de o agentie de turism online din Romania, potrivit Agerpres. Conform datelor privind traficul de pe website-ul…

- Anul acesta nu vor avea loc petreceri de Revelion organizate de restaurante, hoteluri sau alte entitați private. Premierul Ludovic Orban le-a transmis romanilor care vor sa vina in țara de sarbatori ca vor sta 14 zile in caranti

- Comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, a explicat cum se vor intoarce romanii de sarbatori acasa, in plina pandemie de coronavirus. Adina Valean a spus care sunt noile recomandari ale Comisiei Europene, precum și ce date vor trebui sa dea pasagerii la intrarea in țara. De asmenea, comisarul…

- Șase romani din zece s-ar vaccina impotriva noului coronavirus, daca ar fi un vaccin disponibil, procentaj care plaseaza Romania printre ultimele țari cuprinse intr-un sondaj Ipsos realizat la nivel mondial, in randul a 28 de state de pe toate continentele. Media globala de acceptare a vaccinului este…

- Patru din zece romani s-ar simti confortabil sa isi lase cardurile acasa si sa plateasca cu telefonul mobil sau cu ceasul, romanii aflandu-se pe primul loc la nivel european in ceea ce priveste preferinta puternica pentru multiple optiuni de plata, arata cel mai recent sondaj international ING, preluat…

- Romanii au avut mai puține vacanțe in timpul epidemiei de Covid in comparație cu anii precedenți. Cei care au plecat in vacanța au preferat litoralul romanesc, dar au fost vandute și destule pachete turistice din Bulgaria, Turcia și Grecia. Agenția five elements digital a facut bilanțul vacanței…