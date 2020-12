Cât se scumpesc benzina și motorina de la 1 ianuarie Benzina si motorina se vor scumpi la pompa incepand de vineri, 1 ianuarie 2021, ora 0:00, ca urmare a majorarilor de accize operate conform Codului fiscal. Astfel, de la 1 ianuarie 2021, acciza pentru benzina fara plumb are o valoare de 1.827,13 lei pe mia de litri, in crestere de la 1.773,46 pe mia de litri, potrivit Ministerului Finantelor. De asemenea, pentru motorina, acciza creste la 1.674,55/mia de litri, de la 1.625,37 lei pe mia de litri. Aceste majorari vor determina o crestere de 6 bani, in medie, pentru pretul benzinei si motorinei din benzinarii, avand in vedere ca taxele (acciza si… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

