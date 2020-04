Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirusul poate supravietui si pe haine, spun specialiștii. Chiar daca cea mai eficienta metoda de preventie a infectiei cu noul coronavirus este spalarea frecventa a mâinilor cu apa si sapun, exista si alte recomandari pentru a reduce riscul de infectie. Printre acestea se numara dezinfectarea…

- Cercetatorii americani au analizat cat timp poate supravietui virusul pe carton, plastic si otel inoxidabil. SARS-CoV-2 rezista de la cateva ore la cateva zile, in functie de suprafata. Cercetatorii de la Institutul National de Sanatate, Princeton si Universitatea din California au expus diferite materiale…

- Oamenii de știința chinezi arata ca noul coronavirus poate rezista in aer timp de jumatate de ora, dar mai ales ca poate ajunge pana la persoanele aflate la 4,5 metri de sursa de infecție. Asta in condițiile in care autoritațile recomanda o distanța de siguranța de 1-2 metri.Studiul mai arata ca virusul…

- Potrivit celui mai recent studiu realizat de catre expertii chinezi, care explica modul de transmitere a virusului, primul pacient infectat cu coronavirus a imbolnavit, in cursul unei calatorii cu autobuzul, pana la 13 pasageri, pe sapte dintre ei aproape instant. Cercetatorii chinezi au ajuns la concluzia…

- In cadrul unui studiu publicat in jurnalul Scientific Reports, o echipa internationala de cercetatori din Suedia si Ungaria a descoperit ca in cazul unei temperaturi ambientale de 30 de grade Celsius, rhinarium-ul cainelui - varful nasului - este cu cateva grade mai rece. Pe de alta parte, in cazul…

- Ingrijorarile cresc cu privire la capacitatea temutului coronavirus din Wuhan de a rezista pe diferite suprafete. in acest moment nu se stie cu exactitate cat de mult poate ramane pe suprafete sau pe obiecte cu potential mare de a infecta persoane. Cercetatorii incearca sa gaseasca indicii urmarind…

- Temperatura apelor oceanului planetar a atins, in 2019, cea mai ridicata valoare din istoria inregistrarilor meteorologice, iar ritmul incalzirii acestora se accelereaza, potrivit unui nou studiu publicat marti. Anul trecut, temperatura apelor oceanelor a fost cu circa 0,075 grade Celsius…

