- Co-fondatoarea si totodata directorul site-ului de pariuri online Bet365, Denise Coates, a castigat anul trecut 323 de milioane lire sterline (411 milioane de dolari) din salariu si dividende, ceea ce o face de departe cel mai bine platit director de companie din Marea Britanie, conform documentelor…

- Grupul energetic german E.On a anuntat vineri un plan de restructurare a diviziei din Marea Britanie, care include compania Npower, costurile masurilor fiind evaluate la 500 de milioane de lire sterline (642 milioane dolari), transmite Reuters.Planul include inchiderea unor activitati ale…

- Un barbat din Marea Britanie a devenit multimilionar peste noapte, dupa ce a castigat la loteria Euromilions. Acesta si-a cumparat un bilet norocos, care i-a adus un castig de 105 milioane de lire sterline, echivalentul a aproape 123 de milioane de euro.

- Banco Santander a anunțat astazi o investiție strategica in Ebury, cel mai bun intermediar de operațiuni comerciale și schimburi valutare pentru companii mici și mijlocii, de 350 de milioane de lire sterline (aproximativ 400 de milioane EUR). Investiția, care se aliniaza la strategia digitala a Santander…

- Un grup chinez de turism preia marca Thomas Cook, pentru peste 14 mil. dolari Grupul chinez Fosun Tourism, proprietarul touroperatorului Club Med, a anuntat vineri ca va prelua marca Thomas Cook pentru 11 milioane lire sterline (14,25 milioane dolari). Operatorul britanic Thomas Cook, cea mai veche…

- Cantarețul Ed Sheeran este cea mai bogata vedeta sub varsta de 30 de ani din Marea britanie, potrivit revistei Heat. Ed Sheeran, in varsta de 28 de ani, ocupa prima poziție in topul celor mai avute vedete sub 30 de ani din Marea Britanie. Artistul a acumulat o avere de 170 de milioane de lire sterline,…

- Operatorul britanic Thomas Cook a anuntat intrarea in faliment in data de 23 septembrie, dupa ce nu a putut strange fondurile necesare pentru supravietuire, in conditiile in care datoriile depaseau 1,7 miliarde de lire sterline, citeaza Agerpres. Aparand in fata unui comitet al Parlamentului…