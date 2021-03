Stiri pe aceeasi tema

- Familia lui George Floyd, un afro-american care a murit in cursul arestarii in mai 2020, va primi 27 de milioane de dolari reprezentand daune-interese dupa ce a ajuns la un acord cu orasul Minneapolis (nordul SUA), au declarat vineri avocatii familiei, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- Moneda virtuala bitcoin a inregistrat duminica un nou record istoric, dupa ce Tesla a anunțat ca a investit luna trecuta aproape 1,5 miliarde de dolari. Astfel, un bitcoin valoreaza astazi 49.283 de dolari, scrie Digi24 . Cea mai valoroasa moneda digitala era cotata la 49.283 de dolari, la mijlocul…

- Da-i șansa la o viața sanatoasa! Iți facem cunoștința cu Mihail Reaboi sau Mihaița, cum ii spun parinții, un baiețel de 3 ani din satul Ivancea, raionul Orhei din Republica Moldova. Era un copilaș normal – vesel, plin de energie, care iubește sa se joace. Pana cand corpul lui a decis sa nu il mai […]

- Situația actuala a afectat cariera multor artiști din intreaga lume, dar nu și a band-ului Metallica, care a inregistrat in 2020 1,1 miliarde de audiții pe Spotify, mai exact 53,3 milioane de fani din 92 de țari, totalul audițiilor fiind de 99,3 milioane de ore. Aceasta marcheaza al doilea an consecutiv…

- Baschetbalistul Giannis Antetokounmpo a semnat cel mai mare contract din istoria NBA, in valoare de 228 de milioane de dolari (187 de milioane de euro) pe cinci ani, cu echipa Milwaukee Bucks. Aceasta este o prelungire a intelegerii pe care Antetokounmpo, 26 de ani, o avea cu formatia din Wisconsin.…