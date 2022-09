Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii continua sa considere Romania drept una dintre cele mai promitatoare piete din Europa de Est pentru comertul si investitiile americane, a declarat miercuri David Muniz, Charge d'Affaires al Ambasadei SUA la Bucuresti.

- Țara noastra nu indeplinește criteriile necesare pentru ca romanii sa intre fara viza in Statele Unite ale Americii, a spus președintele Klaus Iohannis.“Toata lumea se implica pentru asa-numitul Visa Waiver, adica sa se poata circula fara viza. Deocamdata, Romania nu indeplinește criteriile tehnice,…

- Proiecte ale artiștilor din Aiud, prezentate la nivel internațional. Intalnire cu romanii din Queens, New York Arta contemporana romanesca a fost prezentata, printr-o serie de manifestari complexe și inedite, in proiectele derulate in luna septembrie 2022, in Statele Unite ale Americii, de catre Fundația…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut marți, 20 septembrie 2022, la New York, Statele Unite ale Americii, declarații de presa in marja participarii la cea de-a 77-a sesiune a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite. Va prezentam in continuare transcrierea declarațiilor de presa:…

- Surse oficiale din Parchetul General au confirmat azi ca, in cazul decesului soldatului american de la baza Mihail Kogalniceanu, ancheta va fi realizata de procurorii SUA. „Inștiințarea din partea americana a venit catre biroul procurorului militar din Constanța. Acesta a fost anunțat ca dosarul morții…

- Andreea Antonescu este in culmea fericirii. Solista este gravida din nou și urmeaza sa aduca pe lume un nou copil. Fosta fetița teribila a showbizz-ului romanesc de la sfarșitul anilor ’90 (alaturi de Andreea Balan a format duo-ul de succes Andre), nu mai ascunde sarcina, destul de avansata (este in…

- Componenta a naționalei Romaniei, Francesca Alupei joaca volei și studiaza psihologia la celebra universitate UCLA din Statele Unite ale Americii, dar se bucura și de avantajele vieții la Los Angeles, unde a intalnit deja actori celebriLa doar 19 ani, Francesca Alupei scrie istorie peste Ocean. Este…

- Astazi se implinesc 25 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic intre Romania și Statele Unite ale Americii. Cu acest prilej, premierul Nicolae a transmis un mesaj, in care a declarat ca „dezvoltarea Parteneriatului Strategic pe toate dimensiunile sale de cooperare a devenit o prioritate a Romaniei”.…