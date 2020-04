Cât de real este scenariul ”30 de mii de infectați cu COVID-19 până la sfârșitul lui mai” CHIȘINAU, 17 apr - Sputnik. La inceputul acestei luni, șeful Agenției Naționale pentru Sanatate Publica anunța ca autoritațile trebuie sa se pregateasca de un numar de 30 de mii de cazuri de contaminare cu COVID-19 pana la sfarșitul lunii mai. © Photo : Facebook / Liliana IașanCum se descurca medicii de familie cu bolnavii de COVID-19 izolați la domiciliu El a explicat ca specialiștii de la ANSP au facut un calcul care le-a aratat ca, la inceputul lunii aprilie, numarul cazurilor de imbolnavire va fi de 903, dar aceasta cifra a fost depașita cu cateva zeci de cazuri in perioada respectiva.… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 15 apr – Sputnik. In felul acesta, numarul celor care au murit de coronavirus a ajuns la 43 de oameni. © Photo : Facebook / Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEYCoronavirus in Moldova: Cate persoane au fost vindecate pana in prezent…

- CHIȘINAU, 14 apr. – Sputnik. Reprezentanții Spitalului de Boli Infecțioase ”Toma Ciorba” din Capitala au anunțat ca astazi a fost externat pacientul cu numarul 100 care s-a tratat de COVID-19. Este vorba despre o femeie in varsta de 48 de ani, originara din Hancești. Pacienta s-a tratat cu succes…

- Franța doneaza Republicii Moldova ajutor umanitar Ministerului Sanatații, Muncii și Protecției Sociale ce consta in echipament medical necesar pentru diagnosticarea Covid-19. Echipamentul conține 16000 varfuri sterile cu filtru, material indispensabil pentru a putea fi efectuate testele de diagnosticare…

- Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale a anuntat ca in Republica Moldova au fost inregistrate inca 32 cazuri noi confirmate de COVID-19, dintre care doua cazuri sunt de import (Marea Britanie si Romania) si 30 cazuri cu transmitere locala (Chisinau, Stefan Voda, Soroca, Anenii Noi, Ialoveni,…

- In total, lucratori medicali infectați cu COVID-19 in sistemul medical sunt: medici - 9, felceri/asistente medicale- 19, infermiere - 7, șoferi - 1, se arata intr-un comunicat al Ministerului Sanatații, Muncii și Protecției Sociale.

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații Nelu Tataru susține ca cel mai rau scenariu pentru Romania ar insemna undeva la 10.000 de imbolnaviri. Pe de alta parte, scenariul bun arata promițator pentru țara noastra. Sunt ultimele informații cu privire la evoluția coronavirusului pe teritoriul Romaniei.…

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale informeaza despre primul caz confirmat de infectare prin Coronavirus de tip nou in Republica Moldova. Este vorba despre o femeie, revenita azi din Italia, in varsta de 48 ani. Laboratorul ANSP va efectua o proba suplimentara de reconfirmare.

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale informeaza despre primul caz confirmat de infectare prin Coronavirus de tip nou in Republica Moldova. Este vorba despre o femeie, revenita azi din Italia, in varsta de 48 ani. Laboratorul ANSP va efectua o proba suplimentara de reconfirmare.