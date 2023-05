Cât de periculoasă e mușcătura de căpușă Suntem in sezonul capușelor și trebuie sa avem mare grija, pentru ca pe langa disconfortul ințepaturii lor, exista riscul transmiterii bolii Lyme. Ca sa evitam intepatura capuselor ar trebui sa ne ferim de locurile in care acestea se dezvolta. “Capusele traiesc, de obicei, in sol umbrit, umed si adesea se prind de iarba inalta, de tufisuri, arbusti si crengile joase ale copacilor. Pajistile si gradinile pot adaposti capuse, mai ales cele de la marginile padurilor si cele din preajma vechilor pereti de stanca – zone in care traiesc caprioarele si soarecii – gazdele primare ale capusei”, spune… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

