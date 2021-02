Stiri pe aceeasi tema

- Lupta cu kilogramele in plus este o lupta pierduta pentru multe persoane. In cele mai multe cazuri, acest lucru este cauzat de obiceiuri contraproductive care sunt trecute cu vedere de majoritatea oamenilor. Afla de la ce te poți ingrașa, fara sa realizezi!

- CHIȘINAU, 23 ian - Sputnik. Ciocolata neagra, cunoscuta și sub denumirea de ciocolata amaruie, este facuta din unt de cacao pur, care conține mai mulți antioxidanți fenolici decat majoritatea alimentelor. Cu cat conținutul de cacao este mai mare in ciocolata, cu atat este mai sanatoasa și mai gustoasa.…

- Nu este o noutate ca alcoolul dauneaza sanatații insa asta nu inseamna ca trebuie exclus complet din viața noastra. O bautura alcoolica consumata la un eveniment social nu face rau nimanui, mai ales daca avem grija sa evitam bauturile alcoolice cu cele mai multe calorii. IATA CARE SUNT BAUTURILE ALCOOLICE…

- Daca esti fan dulciuri, atunci trebuie sa afli care este cea mai scumpa ciocolata din lume. Costa 260 de dolari un baton de 50 de grame iar secretul sau este un ingredient misterios. Cea mai scumpa ciocolata din lume Daca rafturile supermarketurilor abunda de tot felul de tablete de ciocolata la preturi…

- Andreea Marin a publicat pe pagina sa de Facebook o reteta pentru paine care nu ingrasa. Este vorba despre o reteta foarte rapida si care nu foloseste faina de grau, dar contine oua. Vedeta TV spune ca tine o dieta care contine si aceasta paine si le da mai multe informatii fanilor sai despre cum reuseste…

- De ce sa comanzi online cadoul sau bautura preferata? FineStore.ro , cel mai mare magazin online de bauturi alcoolice, este aliatul tau in perioada Sarbatorilor si nu numai. Fie ca vrei sa cumperi un cadou sau sa te aprovizionezi, pe FineStore.ro gasesti peste 4.500 de produse, iar preturile sunt mai…

- De aproape 10 ani, Curtea Domneasca din Targoviste produce un sortiment de ciocolatica extrem de delicioasa si cu priza la turisti. Este vorba de ciocolata „Turnul Chindiei”, un sortiment cu rom si biscuite crocant.