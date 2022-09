Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care au economii și nu știu daca sa le ”puna la adapost” in dolari sau euro trebuie sa ia in calcul și unele aspecte ce țin de stabilitatea celor doua monede. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Banca Centrala Europeana se afla in fața unei decizii istorice cu privire la majorarea fara precedent a dobanzii de politica monetara.Cei mai mulți analiști anticipeaza o majorare cu 0,75%, pana la 2,25%, in condițiile in care inflația a depașit cele mai pesimiste așteptari.O astfel…

- Dupa intalnirea cu președintele Turciei, Erdogan și secretarul general ONU Guterres , liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a transmis pe rețelele sociale un avertisment privind amenințarea a ceea ce ar putea insemna o explozie la centrala nucleara de la Zaporojie. Liderul ucrainean susține ca situația…

- Cursul dolarului a devenit motiv de ingrijorare in ultima perioada pentru intreaga zona europeana. Experții spun ca acesta nu se va opri prea curand din creștere, iar acest lucru va inrautați situația economica in Romania.Și nu vorbim doar despre cei care iși pastreaza economiile in moneda…

- Claudiu Nasui, fost ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, a avertizat romanii ca ”dezastrul economic este abia la inceput” și i-a sfatuit sa nu faca datorii, sa nu iși țina economiile in lei sau euro și sa nu inceapa proiecte de investiții daca nu exista certitudinea succesului.”Oameni…

- Dupa 20 de ani, dolarul egaleaza euro. Care sunt motivele și principalele efecte pe termen scurt și lung? Este intrebarea saptamanii de pe piețele de capital. Moneda europeana s-a depreciat cu 12 procente de la inceputul razboiului din Ucraina. Cauze. Pe fondul crizei energiei europene și a creșterii…

- Moneda euro a ajuns marti, 12 iulie, la paritate cu dolarul american, pentru prima data in ultimii 20 de ani, afectata de riscul intreruperii livrarilor de gaze rusesti pentru economia europeana, transmite AFP.In jurul orei 11:50 GMT, un euro se tranzactiona pentru un dolar, un nivel fara…

- Deputatul PSD Marius Ostaficiuc a aratat ca Romania a reusit sa faca fata fluxului masiv de refugiati care au fugit din Ucraina de teama razboiului pornit de Federatia Rusa. In ciuda unor sincope de la inceput, situatia s-a stabilizat, iar romanii si-au deschis portile locuintelor pentru a-i primi pe…