- Brigitte Pastrama, vedeta TV care a anunțat ca vrea sa puna punct casniciei cu Florin Pastrama, a ieșit ieri la cumparaturi, intr-un supermarket din mall Baneasa. Insoțita de Sarah, fiica ei, Brigitte și-a etalat picioarele superbe, dar și posteriorul obraznic. Imbracata intr-o ținuta sport, de la o…

- Brigitte și Florin Pastrama divorțeaza dupa trei ani de casnicie. Fosta soție a lui Ilie Nastase a anunțat ca separarea va avea loc la notar și ca s-a saturat de certurile cu partenerul de viața. S-au indragostit in timp ce participau la „Ferma”, show-ul de la PRO TV, iar cand s-au intors acasa au decis…

- Brigitte și Florin Pastrama știu cum sa profite de timpul lor liber! Cei doi soți au fost surprinși de paparazzii SpyNews la o terasa exclusivista din Capitala, bineințeles, și in compania fiicei vedetei. Ei bine insa, ceea ce a atras atenția tuturor a fost, de fapt, gesturile stanjenitoare pe care…

- In emisiunea „Poliția modei”, difuzata pe Antena Stars, Iulia Albu și Ovidiu Buta analizeaza ținutele pe care vedetele din showbiz le poarta la diferite evenimente. De data aceasta a fost randul Andreei Esca, care a fost criticata de Iulia, dar laudata de stilistul internațional. Recent, la un eveniment,…

- Ioana Marcu a fost surprinsa de paparazzi Spynews in timp ce ii aplica o pedeapsa unuia dintre fii sai. Iubita lui Ciprian Marica și cei doi baieți ai cuplului se aflau in parc atunci cand blondina și-a pierdut controlul și l-a lovit pe unul dintre ei.

- Corina Chiriac are o cariera foarte lunga in spate și este o cantareața de excepție. Artista are tot timpul pe cine sa se bazeze, iar paparazzii SpyNews.ro au surprins-o zilele acestea alaturi de un domn prezentabil care a insoțit-o la aeroport. Iata in ce ipostaze a fost observata vedeta!