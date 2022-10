Stiri pe aceeasi tema

- Putin ar putea folosi delfini militari special antrenati pentru a patrula in apele ucrainene dupa ce podul Kerch, care leaga Crimeea de Rusia, a fost aruncat in aer intr-un presupus atac al fortelor ucrainene. In stocurile de armament militar ale lui Vladimir Putin se pare ca se afla o echipa de delfini…

- Podul Kerci, structura care leaga rutier și feroviar Crimeea de Rusia, a fost zguduit sambata dimineața de o explozie puternica, dupa ce un camion a fost detonat chiar in paralel cu un tren cu vagoane-cisterne de combustibil.

- O cisterna cu combustibil a luat foc pe podul Kerci din Crimeea sambata dimineata, a anuntat agentia de presa de stat rusa RIA, in timp ce presa ucraineana a raportat o explozie, conform Reuters. Potrivit Kyiv Post, o portiune a podului s-ar fi prabusit. Traficul a fost suspendat pe podul rutier si…

- Ucraina a amenintat miercuri cu distrugerea podului de peste stramtoarea Kerci, construit cu mari cheltuieli de Moscova pentru a conecta Rusia la peninsula anexata Crimeea, unde au avut loc mai multe explozii la baze militare rusesti, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Un numar record de vehicule a traversat Podul Crimeii, a raportat marți agenția de stat rutiera rusa, la doar cateva zile dupa ce exploziile au zguduit baza aeriana Saki de pe coasta de vest a Crimeii, relateaza CNN . „In cursul zilei de 15 august, 38.297 de mașini au traversat podul in ambele direcții”,…

- Calea ferata din regiunea Dzhankoy din Crimeea a fost avariata din cauza detonarii la un depozit de muniții. Despre aceasta au anunțat de serviciile de urgența, relateaza TASS. Șeful Crimeei, Serghei Aksyonov, a remarcat ca, din cauza exploziilor, autoritațile au decis sa scurteze ruta trenurilor care…

- „Tribunalul districtual Lenin” din Crimeea ocupata de ruși a decis arestarea pentru 10 zile a unui DJ care a difuzat piesa „Dyke pole” („Campul salbatic”) a rapperului ucrainean YARMAK intr-o cafenea aflata intr-un oraș din estul peninsulei anexate ilegal de Rusia, potrivit publicației ucrainene Pravda…

- Cargoul Razoni, sub pavilionul Sierra Leone, a plecat din portul ucrainean Odesa la 1 august, pe Marea Neagra, cu 26.000 de tone de porumb la bord, si a acostat duminica in portul Tripoli, in Liban. Termenul de livrare – cinci luni – l-a ”determinat pe cumparator si expeditor sa convina anularea comenzii”,…