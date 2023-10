Stiri pe aceeasi tema

- Investitorii imobiliari au ocazia sa puna mana pe un imobil unic in Romania. Așadar, care este conacul de vis din Sinaia scos la licitatie de ANAF. Cladirea este superba, a fost a nepotului lui Carol al II-lea. De la ce pret se pleaca. Imobil unic in Romania, disponibil la vanzare in Sinaia. Cat vrea…

- Cladirea are forma dreptunghiulara si se acționeaza de pe cele 4 laturi cu 10 autospeciale de stingere, la care se adauga 8 autospeciale care realizeaza alimentarea cu apa din afara obiectivului.In interior se gasesc materiale combustibile: mase plastice, hartie, textile.Suprafata subsolului este de…

- Conacul Romano a fost construit intre anii 1920 si 1925, dupa planurile celebrului arhitect Grigore Cerchez. Insa, istoria conacului incepe pe vremea lui Tudor Vladimirescu cu fratii Romanov, de unde isi trage si numele. Acestia au fost recrutati ca mercenari in oastea lui Tudor, si ulterior unul dintre…

- Se va renova Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” din Pitești. Primarul Cristian Gentea a semnat contractul de execuție a lucrarilor care vor dura 12 luni. Finanțarea este obținuta prin PNRR. Suprafața intervenției este de 2464 de mp, iar lucrarile vor viza creșterea eficienței energetice și consolidarea…

- Vila Șipot, cunoscuta și sub numele de „Casa Arhitecților”, parte a Domeniului Regal Peleș și locul unde a luat naștere proiectul Castelului Peleș din Sinaia, progreseaza semnificativ in ceea ce privește lucrarile de renovare și consolidare demarate la jumatatea anului trecut. Una dintre cele mai speciale…

- Doi barbati s-au inecat, duminica, intr-un canal de pe cursul vechi al raului Jijia, in judetul Iasi. Cei doi barbati aveau varsta de aproximativ 50 de ani si se aflau la pescuit in zona localitatii iesene Costuleni. Deocamdata nu este clar daca barbatii se aflau la pescuit sau venisera pentru a curata…

- O cladire interbelica din Piața Spaniei, zona protejata din centrul Bucureștiului, a fost anvelopata parțial in polistiren, scrie hotnews.ro. Lucrarile s-au desfașurat insa fara autorizație, drept urmare a fost sesizat Parchetul de pe Langa Judecatoria Sectorului 2, iar lucrarile au fost oprite.Primaria…