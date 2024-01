Cât costă un pahar cu bere la Therme în 2024. Puțini români își permit Prețurile de la Therme București, unde mulți romani aleg sa se relaxeze dupa perioada sarbatorilor de iarna, sunt in creștere. Daca in urma cu aproximativ 3 ani un pahar de bere costa intre 7 și 8 lei, astazi lucrurile stau mult mai diferit. Nu oricine iși permite sa achite un pahar de bere in 2024. […] The post Cat costa un pahar cu bere la Therme in 2024. Puțini romani iși permit appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daca și tu vrei sa petreci Anul Nou intr-un loc de vis, s-ar putea ca informația din acest articol sa te determine sa iți schimbi planurile. Mulți au ales sa nu dea bani pe alte locații, cand se pot bucura de condiții foarte bune, la prețuri accesibile. Cat costa o noapte de cazare de Revelion, […]…

- Anul acesta, primul targ de Craciun care s-a deschis in București a fost West Side Christmas Market, din Parcul Drumul Taberei, sector 6. Decorul impresionant și atmosfera de Craciun i-a scos din case pe cei mici și cei mari. Daca vor sa savureze și anumite preparate tradiționale romanești, aceștia…

- In fiecare an, Revelionul reprezinta un moment special, plin de speranțe și anticipari pentru mulți dintre noi. Pentru cei care doresc sa-și inceapa noul an intr-un mod luxos și exotic, Dubai este o destinație care promite o experiența de neuitat. Dar cat costa sa faci Revelionul 2024 in Dubai? Tot…

- Bulgaria se numara printre opțiunile preferate de vacanța ale romanilor. Se afla pe lista lor de calatorie atat vara, dar și in sezonul de iarna, avand in vedere ca se lauda cu o mulțime de stațiuni montane. Turiștii din țara noastra opteaza tot mai mult pentru un concediu la vecini, mai ales din punct…

- Targul de Craciun de la Craiova și-a deschis porțile la sfarșitul saptamanii trecute, mai exact vineri, 17 noiembrie 2023. Romanii se pot bucura de atmosfera feerica intr-un cadru cu totul deosebit. Tot aici pot sa și guste din preparatele preferate. Prețul unui pahar de vin fiert este mai mic decat…

- Compozitorul și interpretul de muzica Ștefan Banica Jr. va susține, ca de fiecare data, concert de Craciun și la finalul anului 2023. Afla in randurile de mai jos cand și in ce locații vor avea loc spectacolele. Prețurile biletelor sunt aceleiași pentru toate evenimentele. Peste 350 de mii de romani…

- Masurile de ieftinire a produselor alimentare, promovate de Guvern, par sa fie in declin rapid, pe masura ce prețurile cresc intr-un ritm alarmant. Analistul economic Adrian Negrescu a explicat motivul pentru care aceasta problema se agraveaza și de ce plafonarea prețurilor a fost un eșec de la inceput.…

- Cat costa sa-ți aerisesti caloriferele și sa verifici centrala. Ne apropiem de sezonul rece, așa ca trebuie sa punem la punct sistemul de incalzire inainte sa fie nevoie sa il utilizam. Iata care sunt prețurile anul acesta și de ce trebuie sa facem verificarea in fiecare an. Cat costa verificarea centralei…