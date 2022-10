Cât costă școala de șoferi în România? Prețurile au crescut enorm în ultimele luni Cat costa școala de șoferi in Romania? Este intrebarea tot mai multe persoane vor sa-și obțina permisul de conducere și-o pun, inainte de a incepe școala de șoferi, pentru categoria B. In ultimele luni prețurile au crescut semnificativ, ca urmare a scumpirilor din ultima perioada. Daca aveți in plan sa obțineți permisul de conducere in acest an, trebuie sa știți dinainte suma pe care o vei avea de platit pentru școala de șoferi. De la luna la luna prețurile sunt tot mai mari, iar fiecare școala de șoferi stipuleaza sume diferite in funcție de mai multe beneficii sau mai puține. Cat costa sa faci… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

