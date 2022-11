Cât costă să îți faci ITP la mașină. Care sunt documentele necesare Cat costa sa iți faci ITP la mașina. Care sunt documentele necesare. Iți expira curand ITP-ul la mașina și nu știi de ce acte ai nevoie și nici cați bani trebuie sa pregatești? Atunci mai bine te informezi, pentru ca daca ești surprins in trafic fara ITP, riști amenzi usturatoare și de asemena, poți ramane și fara talonul mașinii. Cat costa sa iți faci ITP la mașina. Care sunt documentele necesare Taxa pentru ITP difera in funcție de stația autorizata la care mergi. Cu toate astea, exista niște prețuri orientative. Spre exemplu, in cazul mașinilor pe benzina, inspecția tehnica periodica costa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

