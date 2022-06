Cât costă să aduci pe plajă ofițerul stării civile pentru o cununie Cat costa sa aduci pe plaja ofițerul starii civile pentru o cununie. A inceput sezonul nunților și al botezurilor, iar una dintre cele mai indragite destinații este chiar litoralul romanesc. Din ce in ce mai mulți tineri prefera sa opteze pentru o cununie pe malul marii, insa ce costuri implica acest lucru? Cat costa sa aduci pe plaja ofițerul starii civile pentru o cununie Șeful Serviciului Stare Civila, Rodica Craciun anunța recent ca numarul casatoriilor este in crestere la Constanta. De asemenea, sunt mulți tineri care deși nu sunt din județ, fac tot posibilul sa ajunga pe litoral pentru o… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

