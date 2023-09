Cât costă reparațiile la Poarta Brandenburg, după ce monumentul a fost vandalizat de activiștii climatici Curațarea Porții Brandenburg, care a fost manjita cu vopsea portocalie de activiștii climatici. duminica, 17 septembrie, continua pana la sfarșitul saptamanii. Potrivit Bild, reparațiile costa 35.000 de euro, iar suma ar urma sa fie imputata vandalilor, cere managementul imobiliar din BerlinDupa atacul cu vopsea de la Poarta Brandenburg și blocajele rutiere din capitala germana, 46 de activiști pentru schimbarile climatice au fost reținuți și eliberați in aceeași zi.Biroul de Management Imobiliar din Berlin a transmis reparațiile vor fi platite, inițial, de compania de asigurari.S-au intocmit,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

