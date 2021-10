Cât costă o vacanță în Maldive? În primul trimestru al anului, 8.000 de români au călătorit în această destinație exotică Aproape 8.000 de romani au fost in Maldive in primul trimestru al anului, conform turoperatorului Paralela 45. Romania ocupa locul sase in clasamentul turistilor straini. Maldive revine in portofoliul de vacante al Paralelei 45, cu zboruri charter inca de la finalul lunii noiembrie. O saptamana de vacanța in Maldive costa in aceasta perioada de la 1.964 de euro/persoana la un hotel de cinci stele. “Aproape 8.000 de romani au fost in Maldive, in primul trimestru al anului, Romania ocupand, cel mai des, locul sase in clasamentul turistilor straini. De la “si alte state” in statisticile Ministerului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

