Stiri pe aceeasi tema

- Un complex sportiv cu terenuri de baschet, fotbal, volei, beach volei și badminton, cu zone de tenis de masa, de recreere pentru seniori și de fitness, dar și piste de biciclete și de alergare, va fi realizat in orașul Ocna Mureș, in zona bazei de tratament aflata in prezent in construcție. Investiția…

- Retea de falsificatori de permise de conducere a fost destructurata de oamenii legii ploiesteni. Pentru acest lucru, ieri, polițiștii și procurorii efectueaza 41 de percheziți, in 19 județe și in București, pentru destructurarea grupari infracționale. Acesta era formata din cetațeni romani și straini,…

- Apartamentele in care locuim necesita cheltuieli de intreținere lunara. Modul de calcul al cheltuielilor incluse nu sunt ințelese de mulți romani. Aceștia acuza ulterior ca le sunt umflate facturile. Iata cat va costa și cum calculezi intreținerea in București in iarna 2020-2021. Cat va costa intreținerea…

- In momentul de fata, toti expertii financiari spun ca preturile locuintelor sunt "umflate". Inainte de criza din 2008, se spunea ca un metru patrat de locuinta ar trebui sa coste cat salariul mediu net pe economie. Daca am urma aceeasi regula, asta inseamna ca, acum, un metru patrat de locuinta ar trebui…

- Bataie ca-n filme, in noaptea de marți spre miercuri, in satul Glina, din județul Ilfov. Trei persoane au ajuns la spital, dupa ce doua familii s-au batut pe strazile din localitate, potrivit Mediafax.Poliția Ilfov a fost sesizata ca in satul Glina este in desfașurare un conflict intre mai multe persoane.…

- Calin Popescu Tariceanu, candidatul ALDE la Primaria Capitalei, nu a știut sa spuna cat costa un bilet de autobuz. El a fost intrebat la Digi24 de costul unei calatorii, in contextul in care anunța ca unul din proiectele sale de candidat prevede gratuitatea transportului in comun, pentru descongestionarea…

- Complexul Pipera Gardens, format din 36 de case, este situat in zona de Nord a Capitalei, cu acces facil la noua autostrada București – Ploiești Ospinas, unul dintre cei mai mari dezvoltatori premium de pe plan local, inaugureaza Pipera Gardens, un complex rezidențial exclusivist format din 36 de case,…