Cât costă o cină romantică de Valentine’s Day la restaurantele din România. Prețurile sunt din ce în ce mai mari Inflația a avut un impact major asupra evoluției economice din țara noastra și nu numai. De luni de zile, mancarea, activitațile de divertisment și calatoriile se scumpesc periodic. Cat costa o cina romantica de Valentine’s Day la restaurantele din Romania. Cați bani trebuie sa scoata cuplurile din buzunare pentru aceasta sarbatoare speciala. Rezervarile la restaurantele […] The post Cat costa o cina romantica de Valentine’s Day la restaurantele din Romania. Prețurile sunt din ce in ce mai mari appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi este sarbatorita Ziua Indragostitilor- Valentine's Day. Cele mai multe cupluri aleg sa petreaca aceasta zi speciala la restaurant, lucru dovedit de numarul mare de rezervari. Cat costa o cina romantica in oraș și ce ofera bucatarii indragostiților.

- Inflația continua sa se simta in tot mai multe domenii din Romania. De la scumpirea alimentelor din supermarketuri, se pare ca acest lucru se intampla acum și in restaurante și patiserii. Iata cați lei costa acum un ecler, o amandina, o pavlova sau un tort, dupa ce prețurile au explodat in Romania.

- In utlima vreme tot mai multa lume vorbește despre faina de greiere. Pulberea de greieri, sinonima cu faina de greiere, este rezultatul macinarii greierilor intregi și uscați in pulbere. Aceasta pudra fina alba sau maronie, la fel ca faina de cereale, poate fi folosita pentru gatit și copt. Dar, pe…

- In timp ce valul Omicron Covid-19 a avut un impact limitat in Romania, atat in ceea ce privește numarul de noi infecții, cat și in ceea ce privește durata, alte probleme au pus la incercare societatea in cursul anului 2022. Inflația, dublata de criza energetica, a erodat semnificativ veniturile și a…

- Am aflat cat costa sa faci plinul cu motorina in Arabia Saudita. Doi romani din Vaslui au fost nevoiți sa faca asta in aceasta țara, astfel ca au ramas blocați cand au aflat cat trebuie sa plateasca. Multor romani nu le va veni sa creada ce preț are motorina acolo. Iei doar cativa litri cu […] The post…

- Ultimele date pozitive privind inflatia pot face cu usurinta ca pietele sa devina euforice, dar investitorii trebuie sa fie atenti deoarece inflatia nu este inca pe deplin gestionata, arata o analiza realizata si publicata, luni, de o platforma de investitii. „Cele mai recente date privind inflatia…

- "Va voi arata acum, prieteni, ce prețuri uriașe exista in Romania in hipermarketuri.Șamponul costa 10 euro la 675 de mililitri, chiar și cu reducere. Scutecele pentru copii costa 117 lei. Celelalte produse vi le arat data viitoare, chiar și untul costa 20 de lei. E cam la jumatate la noi in Italia",…

- Valul de scumpiri din 2022 va continua și in acest an, vizata fiind o categorie de produse folosite de un numar foarte mare de oameni zi de zi. Cat va costa, dupa majorarile anunțate, un pachet de țigari in Romania in 2023. Veștile nu sunt deloc bune pentru fumatori. Cat va costa un pachet de […] The…