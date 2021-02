Cât costă munca unei casnice? O instanță din China a oferit un răspuns și a declanșat polemici aprinse în mediul online O instanța din China a decis într-un caz de divorț ca soția trebuie sa fie compensata pentru munca sa în gospodarie, declanșând o dezbatere în mediul online daca prețul este unul just, relateaza CNBC.



Judecatorul a decis ca femeia trebuie sa primeasca în jur de 50.000 de yuani chinezești (aproximativ 6.400 de euro) pentru cinci ani de treburi casnice. Asta înseamna puțin peste 100 de euro pe luna sau 10.000 de yuani pe an în moneda Chinei.



