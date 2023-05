Stiri pe aceeasi tema

- Calesti de lux, bijuterii scumpe, invitati in tinute de ceremonie si o importanta mobilizare a fortelor de ordine pentru a asigura desfasurarea fara incidente a evenimentului: fastul incoronarii regelui Charles al III-lea ii inflameaza pe britanici in plina criza a puterii de cumparare in Marea Britanie,…

- Ceremonia de incoronare a regelui Charles al III-lea, care va avea loc sambata, va fi cea mai mare etalare de fast care va putea fi vazuta intr-o generatie in Regatul Unit si va oferi un impuls economiei britanice, au anuntat organizatorii si Palatul Buckingham, potrivit Reuters.Charles, alaturi…

- Majoritatea britanicilor (51%) considera ca incoronarea lui Charles al III-lea pe 6 mai nu ar trebui sa fie finantata de stat, in conditiile in care costul vietii este in crestere in Regatul Unit, potrivit unui sondaj publicat acum doua zile , au informat AFP si dpa, preluate de Agerpres. Doar 32% dintre…

- Doar 32% dintre britanici considera ca statul ar trebui sa finanteze incoronarea lui Charles - fiului cel mare al reginei Elisabeta a II-al, decedata in septembrie - si a reginei consoarte Camilla, potrivit sondajului YouGov, citat de Agerpres.Cei mai critici sunt tinerii, cu 62% dintre cei cu varste…

- Ministrul de Externe al Marii Britanii, James Cleverly, va vizita Republica Moldova și Georgia in aceasta saptamana, anunțand noi finanțari pentru a spori reziliența regionala impotriva interferențelor rusești maligne. Astfel, potrivit unui comunicat , Chișinaul va primi din partea Londrei 10 milioane…

- Camilla, sotia regelui Charles al III-lea, a fost testata pozitiv cu noul coronavirus. Camilla, sotia regelui Charles al III-lea al Regatului Unit, care detine si titlul de regina-consoarta, a fost testata pozitiv cu noul coronavirus, a anuntat luni Palatul Buckingham, informeaza Reuters si AFP, citate…

- Se spune ca producatorul german de automobile ar fi indus in eroare clientii cu privire la conformitatea anumitor vehicule diesel, cu standardele de emisii de oxid de azot (NOx). Mercedes-Benz neaga ca in vehiculele sale au fost instalate dispozitive de infrangere, care pot modifica nivelurile de emisii…