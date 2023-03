Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un turneu intens in Asia unde a vizitat Tokio și Singapore, Klaus Iohannis se afla in perioada 18-21 martie 2023, in Emiratele Arabe Unite unde va vizita Abu Dhabi și Dubai. Domnia sa si-a inceput vizita oficiala cu depunerea unei coroane la ansamblul Memorialului Martirilor Wahat Al Karama, apoi…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Spitalului Lady Reading din Peshawar, alte cadavre au sosit in cursul nopții de luni spre marți.In timpul nopții, cel puțin noua cadavre au fost gasite printre daramaturile moscheii, al carei acoperiș și perete s-au prabușit sub efectul exploziei.Ghulam Ali, guvernatorul…