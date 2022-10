Criza energetica generata de razboiul din Ucraina se repercuteaza și in Italia. Incepand cu luna octombrie, tarifele facturilor de energie electrica au crescut cu 59%, ridicand prețul la 66 de eurocenți pe kilowatt-ora. Este mai mult decat dublu fața de 30 octombrie 2021 și de patru ori mai mult fața de 16 eurocenți, atat cat […] The post Cat costa energia electrica in Italia. Cat de mult ii vor afecta pe romanii din aceasta țara scumpirile first appeared on Ziarul National .