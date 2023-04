Stiri pe aceeasi tema

- Peste 75.000 de turisti sunt asteptati pe litoralul romanesc in minivacanta de 1 Mai, cei mai multi dintre acestia optand pentru Costinesti, Mamaia si Vama Veche.Secretarul general al Federatiei Patronatelor din Industria Ospitalitatii din Romania, Corina Martin, a declarat, luni, intr-o conferinta…

- “Asteptam peste 75.000 de turisti pe litoral in weekendul de 1 Mai, datorita evenimentelor ce se organizeaza mai ales in Costinesti si Mamaia. Pe primul loc ca numar de turisti prezenti la un eveniment se va plasa “Beach, Please”, festivalul ce va atrage in Costinesti peste 50.000 participanti,…

- Au inceput inscrierile pentru echipa de voluntari a celei de-a cincea editii a celui mai mare festival de pe o plaja din Europa: NEVERSEA. Iubitorii festivalului de la malul Marii Negre vor putea sa traiasca vara aceasta o experienta de neuitat, o aventura completa in lumea evenimentului. Echipa va…

- 65 de sportivi, baieți și fete, din 12 țari, au raspuns provocarii Central European Padel Tour (CEPT), competiție a profesioniștilor din Europa. Sportivi profesioniști din Cehia, Croația, Germania, Italia, Moldova, Polonia, Romania, Serbia, Slovacia, Spania, Tunisia și Ungaria vor evolua pe cele cinci…

- In luna martie 2023, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +28.8% fata de martie 2022, atingandu-se un nivel de 1.087.939 unitati. In perioada ianuarie-martie 2023: au fost inmatriculate in total 2.650.711 unitati, in crestere cu +17.9% fata de perioada similara din 2022…

- In luna februarie 2023, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +11.5% fața de februarie 2022, atingandu-se un nivel de 802.763 unitați. In perioada ianuarie-februarie 2023: au fost inmatriculate in UE, in total, 1.563.015 unitați, in creștere cu +11,4% fața de perioada…

- GrandTour.ro, compania de transport cu sediul in Romania, anunța lansarea unui nou serviciu de transport de persoane și colete de la adresa la adresa catre Italia, Germania, Belgia și Olanda. Cu o experiența de peste 10 ani in domeniul transportului, GrandTour.ro se concentreaza acum pe satisfacerea…

- Zilele acestea, mai mulți delegați ai EHF (Federația Europeana de Handbal) au fost prezenți la Bistrița, pentru a verifica condițiile oferite de Sala Polivalenta din Bistrița. Aceasta se ia in calcul pentru gazduirea turneului final al Campionatului European de Handbal Feminin Under19. Anul acesta,…