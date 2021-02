Cât costă divizarea Basarabiei pentru moldovenii și ucrainenii contemporani Saptamana trecuta, mass-media din Moldova și Ucraina au raportat despre doua știri din industria lor de transport, care la prima vedere nu sunt deloc interconectate. Calea Ferata a Moldovei (CFM) a acumulat datorii uriașe, iar conturile sale sunt blocate. Administrația drumurilor din regiunea Odesa organizeaza construirea unei secțiuni a drumului T-16-44, punctul de control "Lesnoe" – punctul de control "Maloiaroslaveț Pervii" pe teritoriul regiunii extinse Bolgradsk, ocolind teritoriul Moldovei. Lungimea tronsonului in construcție este de 15,4 kilometri, iar costul acesteia va fi de aproape… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

