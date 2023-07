Cat costa cazara in vila regretatului Alexandru Arșinel de la 2 mai. Marele comic și manager de teatru de revista s-a stins din viața anul trecut dupa o prodigioasa cariera artistica. A lasat in urma zeci de roluri memorabile și o avere consistenta pentru un actor de revista, depozite bancare, terenuri, un apartament dar și trei case de vacanța, una dintre acestra, preferata sa, fiind ridicata la malul marii, la 2 mai. O casa ce s-a transformat vizibil de-a lungul anilor, fiind complet renovata, cu o curte spațioasa și ingrijita, inconjurata de arbori inalți și umbroși. Vila, ridicata in urma…