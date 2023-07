Stiri pe aceeasi tema

- Peisaj spectaculos pe litoral, in aceasta dimineața. Plajele din Constanța și Mamaia au fost acoperite cu o ceața densa. Asta nu i-a oprit insa pe turiști sa iasa din camerele de hotel și sa-și ocupe șezlongurile de la prima ora.

- Tragedie pe litoral. O femeie in varsta de 48 de ani s-a aruncat, miercuri dimineața, de la etajul 8 al unui hotel din stațiunea Mamaia. La ora 4.00, polițiștii din Mamaia au primit un apel de urgența care anunța ca o persoana a sarit de la inalțime. Echipajele au constatat ca informațiile primite erau…

- Valeriu Gheorghița este un medic militar roman ce a intrat in atenția publicului dupa ce a fost numit coordonator al Campaniei Naționale de Vaccinare Anti-COVID-19. In prezent, el se iubește cu Monica Birladeanu, frumoasa actrița in varsta de 44 de ani, cu 3 ani mai in varsta decat el.

- La unul dintre cele mai luxoase hoteluri de pe Litoral, un fost ministru PSD al Finanțelor se recasatorește astazi cu o colega de serviciu. Directorul Direcției Mari Contribuabili din cadrul ANAF, Ionuț Mișa, fost ministru PSD al Finanțelor in cabinetul Tudose, se recasatorește astazi la Constanța cu…

- Incepe vacanța de Rusalii, așa ca stațiunile de la malul marii se vor anima. Anul acesta in topul preferințelor romanilor, spun agențiile de turism, sunt Mamaia și Eforie Nord. Peste 70.000 de romani iși vor petrece vacanța de Rusalii pe litoral, iar cele mai solicitate sunt hotelurile de trei și patru…

- Sunt programate peste 400 de festivaluri, concerte, targuri si activitati sportive, iar la cele din Costinesti si Mamaia sunt asteptate, zilnic, peste 40 de mii de persoane. Turistii care vor petrece minivacanta de 1 Mai pe Valea Prahovei vor putea schia in conditii foarte bune pe partiile din golul…