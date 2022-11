Stiri pe aceeasi tema

- Preotul Calistrat Chifan a fost filmat in momentul le povestește enoriașilor o intamplare cu o femeie care a venit la el sa ii ceara un pomelnic, deși nu avea bani. In replica parintele i-a spus ca ii cere zece la suta din suma cheltuita de aceasta ”la vrajitoare”. Filmarea a fost postata de polițistul…

- Noi imagini revoltatoare cu preotul Calistrat, anchetat pentru ca a lovit recent o femeie. In videoclipul postat pe rețelele sociale de polițistul Marian Godina, preotul povestește enoriașilor un episod in care o femeie i-a cerut sa o ajute cu un pomelnic, deși nu avea bani. „Vreau sa fiu tratat macar…

- Preotul Calistrat Chifan, de la Manastirea Vladiceni din județul Iași, a fost intregistrat in timp ce lovea doua femei, in curtea manastirii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane (BOR), a postat, pe pagina sa de Facebook, un comentariu in legatura cu imaginile in care preotul Calistrat de la manastirea Vladiceni, județul Iași, lovește o femeie . In postarea sa, Banescu vorbește despre „impostura morala și spirituala”,…

- Preotul Calistrat Chifan, de la Manastirea Vladiceni din județul Iași, celebru pentru sfaturile de viața pe care le ofera in mediul online, a fost inregistrat in timp ce lovea o femeie, in curtea bisericii, dupa slujba. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- O fagarașeanca de 44 de ani a fost reținuta de polițiști, dupa ce a incalcat ordinul de protecție emis pe numele ei. Ea a și fost cea care s-a autodenunțat la Poliție . Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Fagaraș efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii…

- O femeie bolnava psihic si-a incendiat, duminica, apartamentul situat intr-un bloc din Piatra-Neamt, dupa care a fugit. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Poliția cauta noi victime ale preotului Visarion Alexa. Dupa ce o femeie de 37 de ani l-a reclamat pentru harțuire, o alta presupusa victima a acuzat, sub protecția anonimatului, ca ar fi fost violata de preot. Acum, iese la rampa o a treia femei, care nu a fost harțuita, insa cu care paritele ar…