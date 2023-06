Cât câștigă șeful Serviciului de Pază și Protecție, generalul Lucian Pahonțu Șeful Serviciului de Paza și Protecție, generalul Lucian Pahonțu, și-a completat noua declarație de avere la 12 iunie 2023. Potrivit bugetul.ro, in anul 2022, in calitate de director al Serviciului de Paza și Protecție, Lucian Pahonțu a incasat un salariu de 318.680 de lei. La aceasta suma s-a adaugat o indemnizație de delegare, primita de catre generalul Pahonțu tot de la SPP, in valoare de 14.163,93 de lei. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

