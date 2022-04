Stiri pe aceeasi tema

- Avertismentele din facturile de energie electrica și gaze trimise de furnizori. La ce este necesar sa fim atenți Avertismentele din facturile de energie electrica și gaze trimise de furnizori. La ce este necesar sa fim atenți Furnizorii de gaze și energie electrica trimit in aceste zile, odata cu facturile,…

- Primaria orasului Flamanzi din judetul Botosani a trebuit sa reduca programul de iluminat public, in contextul cresterii exponentiale a pretului facturilor la electricitate. Potrivit Agerpres, primarul Dan Oloeriu a declarat ca a adoptat masura sistarii iluminatului stradal intre orele 23.00 si 4.00…

- Comisarii ANPC au controlat in intervalul 6 - 21 ianuarie peste 250 de furnizori de gaz si de energie electrica, inclusiv puncte de lucru, la aproape jumatate fiind constatate abateri privind emiterea facturlor. Au fost aplicate 130 de amenzi in valoare de 2,6 milioane de lei. In acelasi interval,…

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) , Horia Constantinescu, a solicitat luni furnizorilor de energie electrica si de gaze naturale sa emita facturile astfel incat acestea sa fie pe intelesul tututor si ca oamenii sa inteleaga unde au fost aplicate compensarea…

- Amenzi de 4 ori mai mari pentru furnizorii de energie sau gaze care greșesc facturile – propunere Amenzi de 4 ori mai mari pentru furnizorii de energie sau gaze care greșesc facturile – propunere PSD vrea ca furnizorii care trimit facturi greșite la energie electrica sau la gaze naturale sa fie penalizați…

- Facturile la gaze și energie electrica au crescut substanțial in ultimele luni, pentru unii consumatori cu 20-30%, pentru alții s-au dublat, iar in cazuri excepționale au crescut și de 4-5 ori. Asta deși, in octombrie s-a adoptat Legea privind plafonarea prețurilor la energie și gaze. Otilia Nuțu, analist…