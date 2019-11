Stiri pe aceeasi tema

- Sotul cantaretei Nicki Minaj, producatorul muzical Kenneth Petty, a platit 1,1 milioane de dolari pentru verighetele cu care cei doi s-au cununat la sfarsitul lunii octombrie, in cadrul unei ceremonii secrete, scrie Agerpres dupa o relatare EFE. Rafaello and Co, casa de bijuterii de unde au…

- Robert Lewandowski (31 de ani), starul lui Bayern, și soția lui, Anna, au luat Halloween-ul in serios și au fost de nerecunoscut pe Instagram. Cei doi s-au deghizat in celebrele personaje de film Joker și Harley Quinn și și-au surprins fanii. Mulți au ras, altora li s-a parut chiar adorabila transformarea…

- Halloween este un prilej de sarbatoare, dar și de a pune in practica idei creative, cum ar fi: coafuri , modele de manichiura, tinute sau machiaje. De asemenea, costumele de Halloween sunt la mare cautare pentru petrecerile tematice, dar și filmele horror , daca iți petreci aceasta seara acasa. Sarbatoarea…

- Nicky Minaj s-a casatorit, luni, cu iubitul ei, Kenneth Petty. Deși aceasta il numea „soț” de ceva timp, cei doi au semnat actele pe 21 octombrie. Rapperița, in varsta de 36 de ani, și iubitul ei s-au casatorit dupa mai puțin de un an de relație. Aceasta a dat vestea pe contul ei de Instagram, unde…

- Jennifer Aniston a decis ca este timpul si iși deschida cont de Instagram. Și deși a postat o singura fotografie a avut un succes uriaș. In doar 24 de ore, acea imagine a strans peste 10 milioane de like-uri. „Și acum suntem prieteni și pe Instagram. Buna Instagram”, a scris vedeta langa imaginea in…

- Lansat recent in cinematografe, filmul „Joker”, in regia lui Todd Phillips, a avut un succes rasunator, dar a avut parte și de controverse. Au existat spectatori care au parasit salile de cinema și au cerut interzicerea peliculei din cauza faptului ca instiga la violența . Iata cateva curiozitați despre…

- Jenna Dewan, fosta soție a lui Channing Tatum este insarcinata. Actrița va deveni mama pentru a doua oara, iar norocosul barbat este noul iubit al acesteia, actorul Steve Kazee. Dewan, in varsta de 38 de ani, pare sa iși fi gasit din nou fericirea in brațele lui Kazee. La un an de cand a divorțat de…